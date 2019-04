Olimpia Troili, la candidata PD che fa discutere per i selfie troppo sexy

Di redazione Blogo.it lunedì 22 aprile 2019

Molte di quelle foto ora sono state cancellate.

Olimpia Troili è una 32enne laureata in Filosofia e in Sviluppo e Cooperazione Internazionale, dottoranda in Storia dell'Europa e Presidente dell'associazione culturale Alternativa Europea. Si parla di lei perché è candidata alle elezioni europee del 26 maggio 2019 nelle lista del Partito Democratico nel collegio del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Toscana).

Ancor prima di essere eletta è già stata "nominata" Miss Parlamento Europeo... Il motivo è che la ragazza è particolarmente avvenente, anche grazie agli intensi allenamenti a cui si sottopone in palestra.

Proprio per via degli scatti pubblicati mentre si allena, un po' come fa Diletta Leotta, Troili è finita in una polemica. I suoi account sono stati notati da alcuni giornalisti e in molti, da Dagospia a Oggi fino a Libero e il Secolo d'Italia, hanno ripubblicato le sue foto, soprattutto quelle in cui metteva in mostra le sue forme.

Nella maggior parte dei casi si tratta di foto in cui fa vedere i risultati dei suoi allenamenti. La più discussa è una foto in "posa plastica" e in bikini scattata sul divano. La diretta interessata in una intervista radio (a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1) ha detto che quella foto è stata scattata da sua madre, quindi non la considera una foto particolarmente sexy, anche se, per molti, il risultato è proprio quello... E per il resto, ha spiegato, è una millennial e dunque per lei è normale scattare selfie.

Ma la malizia, si sa, è negli occhi di chi guarda e tutti i guardoni che sono andati sui suoi social hanno potuto sbavare allegramente sulle foto di Olimpia Troili in bikini, al mare o in palestra, e alla fine la diretta interessata ha dovuto togliere le foto più "imbarazzanti".

Troili, tra l'altro, è un'ex atleta delle Fiamme Gialle, ha gareggiato nella scherma, in particolare la sua disciplina era il fioretto. Ora si dedica al fitness, ma la sua sfida principale è quella di farsi eleggere al Parlamento europeo. Ci riuscirà?