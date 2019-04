Salvini sul post di Luca Morisi: "polemiche sul nulla"

Di redazione Blogo.it lunedì 22 aprile 2019

Nessuna presa di distanze da parte di Salvini dopo il post pubblicato su Facebook da Luca Morisi: "polemiche sul nulla"

Il post pubblicato su Facebook da Luca Morisi ha indignato molte persone, ma non chi ha deciso di farlo diventare il suo spin doctor per rappresentarlo sui social network. Morisi, nel giorno di Pasqua, ha deciso di pubblicare un post su Facebook per annunciare che i leghisti "sono armati e dotati di elmetto", pronti a difendere "il Capitano" da chi starebbe gettando fango su di lui e sulla Lega. A corredare la provocazione, una foto di Salvini con un mitra tra le mani.

Qualcuno si sarebbe aspettato una presa di distanze da parte di Salvini, che ha invece preferito schierarsi al fianco del suo responsabile per la comunicazione che, dal giugno dell'anno scorso, viene pagato con soldi pubblici insieme ad altri collaboratori per occuparsi del traffico social di Salvini.

Queste le parole del vicepremier ai microfoni di RaiNews24: "Questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che porto in gita a Campiglio con mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare, ai peluche, ai mitra o a pane e nutella, vuol dire che stiamo lavorando bene".