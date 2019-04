Zingaretti: "Salvini vuole l'impunità per i potenti. Difende solo il suo partito"

Di redazione Blogo.it lunedì 22 aprile 2019

Secondo il segretario PD "Salvini sta distruggendo l'Italia".

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti oggi ha pubblicato un post sui social network con cui attacca direttamente il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per il suo intervento il governatore del Lazio ha scelto un titolo, scritto in caps: "Salvini vuole l'impunità per i potenti".

Nel post Zingaretti ha scritto:

"Salvini sta distruggendo l'Italia. Da quando governa c'è meno lavoro, ci sono più debiti, non c'è più crescita, ci sono più insicurezza e illegalità. Difende solo il suo partito imbarcando di tutto e non difende certo gli Italiani, più indebitati e isolati nel mondo"

E poi ha aggiunto il riferimento a quello che è stato il titolo del suo post: