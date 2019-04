La candidata del PD alle Europee punta sui voti del basket: è polemica

Di redazione Blogo.it lunedì 22 aprile 2019

Francesca Puglisi, ex senatrice del PD, punta sul tifo del basket per ottenere voti in vista delle prossime Elezioni Europee: ecco cosa è successo

Sta facendo molto discutere la scelta elettorale di Francesca Puglisi, ex senatrice del Partito Democratico, ora in corsa per ottenere un seggio all’Europarlamento. Sabato sera, infatti, l’esponente dem ha fatto distribuire davanti al Paladozza di Bologna i suoi volantini elettorali che puntano espressamente ai voti dei tifosi della Fortitudo di basket. "Per una fortitudina in Europa" è infatti l’inequivocabile slogan presente sui “santini” distribuiti, sui quali c’è anche la foto della Puglisi con la t-shirt della promozione in A1.

La Fortitudo è effettivamente da sempre nella famiglia Puglisi, poiché il papà è stato dirigente del club bolognese ai tempi degli scudetti con Seràgnoli. Insomma, nessuno mette in dubbio la fede fortitudina della candidata del PD, bensì l’opportunità di fare una mossa elettorale come questa. Tra l’altro, potrebbero entrare in scena anche questioni legali, poiché alcuni suoi stessi sostenitori si chiedono ad esempio sui social network se la Fortitudo sia stata informata dell’utilizzo dei suoi simboli ufficiali per scopi politici. Inoltre, chiedere espressamente il voto ai fortitudini può rivelarsi un clamoroso autogol di fronte ai tantissimi tifosi virtussini, che sostengono cioè l’altra squadra di basket della città.

I più arrabbiati sembrano essere proprio gli stessi elettori del PD, uno di quali si chiede cosa si sarebbe detto se un’analoga iniziativa fosse stata fatta da una forza politica avversa. Alcuni utenti, addirittura, pur confermando il loro voto al Partito Democratico, sperano che la Puglisi non venga eletta.