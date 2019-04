Salvini: "Lega non farà saltare il governo, ma nessun aiuto alla Raggi"

Di redazione Blogo.it martedì 23 aprile 2019

Matteo Salvini ha parlato stamane al Giornale radio Rai su Radio1, anticipando alcuni temi del prossimo (acceso) consiglio dei ministri

Matteo Salvini "non farà saltare il governo". Lo ha dichiarato lo stesso ministro dell’Interno ospite stamane del Giornale radio Rai su Radio1. Il vicepremier ha escluso categoricamente la possibilità che la Lega stacchi la spina all’attuale esecutivo per cercare di riformare il centrodestra, come chiedono da giorni Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Nonostante la conferma della fedeltà nei confronti del Movimento 5 Stelle, Salvini ribadisce che la Lega non voterà alcuna norma salva Roma.

"Regali non ne facciamo, non ci può essere un intervento salva-Raggi quando ci sono tanti Comuni in difficoltà. O si aiutano tutti - puntualizza il ministro dell’Interno - oppure non ci sono cittadini di serie A o di serie B".

Il consiglio dei ministri di oggi si preannuncia particolarmente acceso: tra Lega e M5S potrebbe esserci la resa dei conti dopo giorni di accuse incrociate sui casi Siri e Raggi.

#Telecamere negli asili e nelle case di riposo per proteggere bimbi ed anziani, ci siamo! Entro pochi giorni sarà finalmente Legge dello Stato: un’altra promessa mantenuta dalla Lega! pic.twitter.com/AhpBcUiM33 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 23 aprile 2019

Bongiorno: "Salva Roma? Non salva tutti"

Dello stesso parere di Salvini, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno: