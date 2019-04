Beppe Grillo: "Salvini non sa di essere Ministro dell'Interno"

Di redazione Blogo.it mercoledì 24 aprile 2019

Beppe Grillo critica Matteo Salvini - "Non sa di essere il Ministro dell'Interno" - e lo spin doctor Luca Morisi che ne gestisce la comunicazione.

In questi giorni di scontri tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini, anche il fondatore di M5S ha deciso di intervenire per attaccare l'operato del Ministro dell'Interno e la sua strategia di comunicazione. E lo ha fatto con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.

Beppe Grillo parte dalla discussa foto pubblicata nel giorno di Pasqua da Luca Morisi, lo spin doctor di Matteo Salvini, in cui si vede il leader della Lega tenere in mano un mitra e una didascalia del tutto fuori luogo:

Salvini con un mitra in mano è uno sviluppo di Salvini vestito da poliziotto o altra forza armata. Nulla quindi di nuovo cuoce in pentola. In particolare: se teniamo conto del fatto che la foto è un'iniziativa del garzone mediatico, qualcosa resta da dire, e non di scarso momento.

Il fondatore di M5S non se la prende tanto con Salvini, che a suo dire non ha ancora capito di essere il Ministro dell'Interno italiano, ma con Morisi che ne gestisce ogni suo intervento social:

Il garzone social-mediatico sa che il suo soggetto vive un forte senso di inadeguatezza: uno che diventa ministro dell'Interno in Italia - regno della criminalità organizzata - ma parla solo di immigrati, ovviamente ha paura delle vere sfide che il ruolo gli porta a competenza.

La colpa sarebbe, in parte, anche dei cittadini italiani, che secondo Grillo sarebbero abituati a "fingere di non sapere che Mafia, Camorra e 'Ndrangheta esistono anche se il ministro dell'Interno non ne parla".

Morisi, sostiene Grillo, è forse l'unico a tenere bene a mente quale carica sta ricoprendo Matteo Salvini: