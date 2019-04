Salvini: "Si sciacqui la bocca chi accosta Lega alla mafia. Conte non ha chiesto dimissioni di Siri"

Matteo Salvini stamani ha parlato in conferenza stampa dal Viminale dopo una riunione su sicurezza, terrorismo, estremismo islamico e immigrazione, ma ovviamente è stato chiamato a rispondere anche dei temi più caldi del momento ossia le liti in seno al governo tra caso Siri e "salva Roma".

Rispondendo alle richieste di dimissioni di Armando Siri, indagato per corruzione, Salvini ha detto:

"Non accostate mai il mio nome e quello della Lega alla mafia. Chi parla di Lega deve sciacquarsi la bocca perché con la mafia non abbiamo nulla a che vedere"

Poi quando gli è stato chiesto quando durerà il governo, se andrà avanti nonostante tutte queste liti, lui ha risposto solo "Chiedete agli amici Cinque Stelle" e ha aggiunto:

"Mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni. Anche oggi ho letto tra le 5 e le 10 dichiarazioni contro di me. I ministri e i deputati della Lega hanno avuto indicazione di non replicare. Per quello che mi riguarda lavorerò per l'Italia nei prossimi anni e spero che anche gli altri vogliano lavorare"