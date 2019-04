Putin a Kim Jong-un "Bene gli sforzi per migliorare i rapporti con gli USA"

Questa mattina, presso l'università dell'Estremo oriente di Vladivostok, sull'isola Russky, si sono incontrati il Presidente della Russia Vladimir Putin e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. Strette di mano e sorrisi più o meno stiracchiati al momento delle foto di rito, poi il meeting per parlare della questione nucleare e dei rapporti bilaterali.

Putin, subito all'inizio del vertice, ha detto a Kim Jong-un che apprezza e sostiene gli sforzi che sta facendo per migliorare i rapporti con gli Stati Uniti e ha aggiunto:

"Sono convinto che la sua visita oggi in Russia contribuirà allo sviluppo dei rapporti bilaterali, aiuterà a ottenere una migliore comprensione dei possibili modi per risolvere la situazione nella penisola coreana, per vedere cosa si può fare assieme, cosa può fare la Russia per sostenere i processi attualmente in corso"