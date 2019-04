Saviano: "Salvini crea un cortocircuito: contrappone la Liberazione alla lotta contro la mafia"

Di redazione Blogo.it giovedì 25 aprile 2019

Lo scrittore spiega così la scelta del ministro dell'Interno di andare oggi a Corleone.

Su Repubblica.it questa mattina è stato pubblicato un intervento di Roberto Saviano dal titolo "Il teatro di Salvini". Lo scrittore critica il fatto che il ministro dell'Interno oggi, giorno della Liberazione, abbia deciso di andare a Corleone a sostenere le forze dell'ordine. Secondo Saviano, infatti, questa è una "furbata" perché attacca la Resistenza nascondendosi dietro la "legalità". L'autore di Gomorra scrive infatti:

"Salvini dichiara di voler andare a Corleone a omaggiare la Polizia; ancora una volta tira in ballo le forze dell'ordine per creare uno strano cortocircuito: mettere in contrapposizione la lotta per la Liberazione dal nazifascismo alla lotta antimafia. Ecco la 'furbata', attaccare la Resistenza nascondendosi dietro la 'legalità' (nel caso di Salvini usare le virgolette è d'obbligo). Il ministro non celebrerebbe l'Italia nata dalla Resistenza, ma la Polizia e la lotta al crimine. Eppure la lotta antimafia cos'altro è se non una lotta di liberazione? E la legalità, slegata dai valori costituzionali nati dalla Resistenza, è una legalità ambigua"

Lo scrittore sottolinea poi che "slegare la lotta alla criminalità organizzata da un percorso democratico di liberazione è un atto gravissimo" e spiega:

"Tutta l'ansia di Salvini nell'accreditarsi come politico antimafia dipende dal fatto che politico antimafia non lo è per nulla perché la storia del suo partito è una storia di comprovata complicità. Quella passata e, secondo le ultime cronache giudiziarie, anche quella presente"

Saviano si lancia poi in un elenco di casi che riguardano la Lega e presunti legami con la mafia e alla fine fa un appello alle forze dell'ordine: