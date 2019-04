Di Maio e Bonafede tamponati in autogrill: "siamo integri e interi" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it giovedì 25 aprile 2019

I ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede tamponati in autogrill mentre si stavano recando in Umbria: “Siamo integri e interi”, ha spiegato il vicepremier

I ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede hanno realizzato poco fa una diretta Facebook congiunta per fare chiarezza in merito al presunto “incidente stradale” che li avrebbe coinvolti stamattina mentre si stavano recando in Umbria. È lo stesso vicepremier ad aprire il “live” facendo alcune puntualizzazioni:

"Ci sono titoli di giornali che dicono 'Incidente per il ministro Di Maio, auto blu travolta'. Voglio tranquillizzare che siamo integri e interi - sottolinea - , non c'è stato nessun incidente, ma un normale tamponamento".

Subito dopo Di Maio ha lasciato la parola all’avvocato e ministro della Giustizia, Bonafede, in modo da spiegare quanto accaduto nello specifico.

"Eravamo in autogrill, quando una macchina parcheggiata senza freni ha cominciato ad indietreggiare fino a tamponare la nostra vettura. Per fortuna la nostra auto ha fermato la corsa di quella macchina evitando che andasse a fare altri danni. È stato fatto il CID per tutti e siamo ripartiti".

Dopodiché, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha nuovamente evidenziato: