25 Aprile, Sindaca Raggi fischiata da corteo Anpi

Di Stefano Capasso giovedì 25 aprile 2019

25 aprile - Virginia Raggi contestata durante la celebrazioni organizzate dall'Anpi

Come accaduto nel 2017 e nel 2018, anche quest'anno la Sindaca Virginia Raggi ha preso parte alla manifestazione organizzata dall'Anpi nella Capitale per celebrare la Liberazione dal nazifascismo. Anche questa volta la Sindaca ha dovuto fare i conti con un gruppetto di contestatori che ha rumoreggiato durante il suo breve intervento, cercando di impedirle di parlare.



"Siamo qui per celebrare quelle persone che hanno dato la vita affinché tutti possano esprimere le proprie idee come alcuni di voi stanno facendo adesso" ha detto Raggi, aggiungendo poi che "il valore dell’antifascismo è in quella Costituzione che permette a tutti noi di esprimerci. Dire che siamo antifascisti è fondamentale, buon 25 aprile a tutti".