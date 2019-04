Concessione asilo ai migranti: Italia supera la Francia

Di redazione Blogo.it giovedì 25 aprile 2019

L’Italia è al secondo posto per le concessioni di asilo dopo la Germania: i dati si riferiscono al 2018, sueprata la Francia, i dettagli

L’Italia sorpassa la Francia nella concessione della protezione internazionale ai richiedenti asilo. È quanto emerge dai dati Eurostat riferiti all’anno 2018: l’Italia si attesta nei dodici mesi di riferimento al secondo posto, dietro la Germania. In totale, secondo il reporto, i 28 Stati membri dell’UE hanno garantito protezione internazionale a 333.355 migranti.

Di questi, il 40% delle decisioni positive sono state prese in Germania (139.600), mentre in Italia sono state in totale 47.885, contro le 41.440 della Francia. L’anno precedente, i richiedenti asilo che hanno ottenuto parere positivo dalle istituzioni europee sono stati 538.000.