25 aprile, a Roma il corteo di Forza Nuova: "Mai più antifascismo" - FOTO

Un gruppo di estremisti di destra è sceso in piazza il 25 aprile a Roma per protestare contro l'antifascismo e chiedere la liberazione di due esponenti di Forza Nuova arrestati per rapina aggravata e lesione aggravata.

Mentre oggi l'intero Paese ha celebrato l'anniversario della liberazione d'Italia 2019, ricordando l'importanza di questa occasione e quanto il fascismo abbia provocato danni enormi, Forza Nuova ha deciso di scendere in piazza a Roma contro l'antifascismo.

Un gruppetto di estremisti di destra si è ritrovato oggi pomeriggio a piazzale Clodio, sede del Tribunale, sventolando bandiere della Repubblica Sociale Italiana e srotolando uno striscione con la scritta "Mai più antifascismo". Via Facebook hanno spiegato:

Per gridare Castellino e Nardulli liberi, per manifestare contro chi si piega al politicamente corretto e avvelena il popolo con l'antifascismo, per rendere onore agli ultras laziali e al loro coraggio, per ribadire che oggi, fatta eccezione per San Marco, non c'è proprio nulla da festeggiare.

Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli, di cui Forza Nuova chiede la liberazione, sono i due uomini arrestati per l'aggressione di due giornalisti de L'Espresso lo scorso 7 gennaio al cimitero monumentale del Verano, a Roma. I due, accusati di rapina aggravata e lesione aggravata, si trovano agli arresti domiciliari dal marzo scorso.

