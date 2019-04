Gino Strada: "Salvini è un fascista, spero si levi dai cogl**ni"

venerdì 26 aprile 2019

Il fondatore di Emergency Gino Strada sottolinea l'importanza delle commemorazioni del 25 aprile e ribadisce il proprio pensiero sul Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Il fondatore di Emergency Gino Strada ha partecipato ieri al corteo a Milano per l'anniversario della liberazione d'Italia e, intervistato dai giornalisti presenti, ha sottolineato l'importanza della commemorazione, visto il clima che si respira in Italia in questo periodo:

Festeggiare il 25 aprile ha un'importanza particolare visto il clima politico che c'è in Italia e visto che al governo ci sono dei fascisti. Mi sembra il caso di ribadire con forza che ci sono altri valori che noi difendiamo che non sono i loro. Credo che questa riposta sia positiva e mi auguro che molta più gente in Italia cominci a mobilitarsi perché questa situazione è pericolosa.

Interpellato sul Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha preferito snobbare le commemorazioni istituzionali per combattere la criminalità organizzata a Corleone, Strada ha ribadito il proprio pensiero: