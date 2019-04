Milano, denunciati per aggressione 5 militanti di Forza Nuova

Di redazione Blogo.it venerdì 26 aprile 2019

Il gruppetto di estremisti di destra ha aggredito e rapinato un passante che li aveva sorpresi mentre affiggevano manifesti abusivi a Milano.

Cinque militanti di Forza Nuova - la stessa Forza Nuova che sta chiedendo a gran voce la liberazione di due militanti agli arresti domiciliari - a Roma per rapina aggravata e lesione aggravata - sono stati denunciati a Milano per aggressione e rapina in relazione ad un episodio risalente al 29 marzo scorso.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli estremisti di destra stavano affiggendo abusivamente dei manifesti in piazzale Gorini quando un 30enne si è avvicinato e ha chiesto loro cosa stavano facendo. In tutta risposta il gruppetto si sarebbe avventato sul passante aggredendolo con calci e pugni e rubando il suo telefono cellulare.

L'aggressione, subito denunciata dal 30enne, è stata ripresa anche dalle telecamere di sicurezza installate nella zona e nel corso delle ultime settimane gli agenti della Digos hanno ricostruito l'accaduto e identificato i cinque responsabili, tutti con diversi precedenti penali, e li hanno denunciati a piede libero.

Nel corso delle perquisizioni in casa degli indagati e nelle due sedi di Forza Nuova a Milano, gli agenti hanno sequestrato gli indumenti indossati quella sera dagli aggressori, ma anche diversi coltelli, un'accetta e decine di bastoni.