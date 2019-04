Province, Salvini: "Servono". Borghi: "Quando furono abolite non ci fu risparmio"

Nelle ultime ore il nuovo terreno di scontro tra Lega e MoVimento 5 Stelle è diventata l'utilità delle Province. Luigi Di Maio ha detto che sono uno spreco e vanno tagliate, mentre Matteo Salvini ha detto il contrario:

"Vogliamo dare i servizi ai cittadini. Se i Comuni non riescono a farlo, servono le Province"

Un altro leghista, Claudio Borghi, che è Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, ha ricordato che quando furono abolite non ci fu alcun risparmio:

"Faccio notare che quando vennero abolite le Province sembrava che le casse dello Stato si sarebbero risanate, ma non è stato così. Se le competenze e il personale si ridistribuiscono in altri enti pubblici, i risparmi non ci sono. Semmai è più facile che ci siano tanti disservizi, con le scuole che cadono e le strade con le buche"