Tav, Salvini: "Se in Piemonte vince la Lega, si fa come tutte le grandi opere"

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi, in qualità di segretario della Lega, ha tenuto un comizio a Biella, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Claudio Corradino e ha detto:

"Lasciatemi dire che se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa . Se la Lega vince in Piemonte tutte le opere pubbliche collegate al Piemonte si fanno"

Dal palco di Piazza Vittorio Veneto Salvini ha spiegato:

"I cantieri non li voglio chiudere: li voglio finire. Preferisco finire i cantieri, che coprire i buchi già aperti. Non parlo solo della Tav: tutte le opere pubbliche cominciate devono essere finite, dalla prima all'ultima"

Poi, parlando dei suoi "colleghi di governo", ha aggiunto:

"Al governo siamo in due e bisogna andare d'accordo. Noi abbiamo tanti difetti, ma le idee le abbiamo chiare. I nostri compagni invece ogni tanto le cambiano. Io non ho tempo per litigare, c'è il contratto e vado avanti come un treno. L'Italia ha bisogno di sì, spero che i nostri alleati non cambino idea troppo spesso"