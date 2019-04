Caso Regeni, Conte: "Ho detto ad Al Sisi che c'è insoddisfazione. Io turbato dalla lettera dei genitori"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi, a Pechino, in conferenza stampa ha parlato del caso di Giulio Regeni poiché in Cina, a margine del Belt and Road Forum, ha incontrato anche il Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Proprio oggi i genitori del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016, Paola e Claudio Regeni, hanno pubblicato una lettera su Repubblica, indirizzata proprio al Premier Conte. Nella lettera i genitori di Giulio Regeni hanno scritto a Conte:

Il Premier ha ammesso di essere rimasto "molto turbato" dalle parole dei genitori del ricercatore e di aver agito di conseguenza a colloquio con al Sisi:

"L'Italia non può avere pace fino a quando non avrà la verità. Non verrà mai meno a questo impegno: arrivare a una verità giudiziaria che sia plausibile e che abbia risconti oggettivi e inoppugnabili. Il caso Regeni è stata una delle cose più importanti di cui abbiamo parlato, c'è insoddisfazione perché a distanza di tempo non c'è ancora nessun concreto passo avanti. Sono diversi anni che tentiamo varie iniziative. Il modo più efficace per me per un risultato è spendere la mia influenza con il governo egiziano, io parlo con Al Sisi non con la magistratura. Continuerò su questa strada, non mi fermerò fino a quando non avrò una verità plausibile"