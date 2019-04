Elezioni comunali Sicilia 2019: oggi si vota in 34 Comuni

Di redazione Blogo.it domenica 28 aprile 2019

L'unico capoluogo di Provincia è Caltanissetta.

469.474 elettori siciliani sono chiamati al voto oggi per le elezioni in 34 Comuni. Si vota dalle ore 7 alle 23 e lo scrutinio comincia subito dopo la chiusura delle urne. Solo uno è il capoluogo di Provincia al voto, si tratta di Caltanissetta dove, insieme con altri sei Comuni (Gela, Aci Castello, Bagheria, Monreale, Castelvetrano e Mazara del Vallo), c'è il sistema maggioritario a doppio turno, mentre in tutti gli altri 27 Comuni, avendo meno di 15mila abitanti, il vincitore sarà chi conquisterà più voti oggi.

Per quanto riguarda i sette Comuni con il maggioritario, se nessuno dei candidati oggi otterrà almeno il 40% dei voti si procederà al ballottaggio tra i due più votati e si tornerà dunque a votare domenica 12 maggio, tra due settimane esatte.

Nonostante si tratti di un voto locale, le elezioni amministrative di oggi in Sicilia sono considerate un banco di prova importante anche a livello nazionale, a quattro settimana dal voto per le elezioni Europee che è certamente il più importante dell'anno. Qui di seguito l'elenco dei Comuni in cui si vota in questa giornata.

I 34 Comuni in cui si vota oggi

I Comuni in cui vige il sistema maggioritario sono indicati con l'asterisco

Provincia di Caltanissetta:

- Caltanissetta*

- Gela*

- Mazzarino

Provincia di Messina:

- Rometta

- Spadafora

- Leni

- Condrò

- Tortorici

- Longi

- Oliveri

- Mandanici

- Brolo

- Forza d'Agrò

Provincia di Agrigento:

- Alessandria della Rocca

- Caltabellotta

- Naro

- Racalmuto

- Santa Elisabetta

Provincia di Palermo:

- Bagheria*

- Monreale*

- Borgetto

- Bompietro

- Cinisi

- Roccamena

Provincia di Trapani:

- Castelvetrano*

- Mazara del Vallo*

- Calatafimi-Segesta

- Salaparuta

- Salemi

Provincia di Catania:

- Aci Castello*

- Motta Sant'Anastasia

- Ragalna

- Zafferana Etnea

Provincia di Enna:

- Aidone