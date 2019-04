"Mussolini per mille anni": lo striscione di Forza Nuova al Colosseo

Di redazione Blogo.it domenica 28 aprile 2019

Non è la prima scritta neofascista che compare nella zona.

La notte scorsa in via degli Annibali a Roma, a due passi dal Colosseo, è comparso uno striscione inneggiante a Benito Mussolini. La scritta era: "Mussolini per mille anni". È l'ennesimo striscione neofascista comparso in questi giorni in cui viene "commemorata" la morte del Duce.

Tra il 25 e 26 aprile era stata data alle fiamme la corona commemorativa deposta dal Presidente del Municipio III sotto la lapide dei partigiani di Val Melaina nel giorno della Liberazione, poi a Tor Bella Monaca e a Torre Angela ci sono stati altri blitz dei neofascisti e sono stati esposti altri striscioni come "28-04-195: piovono fiori su piazzale Loreto", oggi è toccato a quest'altro striscione con il Colosseo sullo sfondo.

Ma non basta, perché Forza Nuova, sulla propria pagina Facebook, ha anche pubblicato un post in cui ha scritto:

"Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari!"

Dietro il nuovo striscione ci sono sempre i militanti di Forza Nuova, mentre in quelli di Torre Angela ci sono quelli di Azione Frontale, una sigla neofascista in cui sono confluiti militanti fuoriusciti da FN.

Ora lo striscione è stato ovviamente rimosso e sequestrato dalla polizia.