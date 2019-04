Salvini: "Subito legge su castrazione chimica". Di Maio: "Così si prendono solo in giro le donne"

Il caso dello stupro di gruppo avvenuto in un locale di Viterbo frequentato da esponenti di Casapound ha riaperto il dibattito sulla castrazione chimica. A farlo, in particolare, è stato proprio il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi ha così commentato la notizia sui suoi account social:

Anche Simone Di Stefano, segretario di Casapound, movimento in questo caso direttamente coinvolto, ha detto che auspica "pene durissime per ogni infame stupratore. Castrazione compresa". Invece il MoVimento 5 Stelle ha una posizione diversa e in una nota ha commentato:

E il leader politico del M5S, Luigi Di Maio, proprio sulla legge sulla castrazione chimica ha detto:

"Io non ci sto a prendere in giro i cittadini e le donne che hanno paura della violenza con il tema della castrazione chimica: per come è scritta si applicherebbe solo a casi meno gravi e sarebbe volontaria. Io e il M5s andremo avanti a raccontare la verità: non si possono fare facili slogan come fa Casapound che poi si trova propri consiglieri coinvolti in un caso di violenza di gruppo. Per me la gente che pratica violenza ai danni delle donne e dei bambini deve stare in galera: non è che gli prepariamo un 'salvacondotto' con la castrazione chimica. E non è che parliamo di castrazione chimica solo per i casi di minore gravità facendola sembrare la soluzione al problema. La soluzione è la galera"