Isis, nuovo video con al-Baghdadi: "Attaccare Francia e alleati in Mali e Burkina Faso"

Di redazione Blogo.it lunedì 29 aprile 2019

Era dal 2014 che non compariva al-Baghdadi.

Il Site, il sito che monitora tutti i movimenti dei jihadisti sul web, ha riferito che l'Isis ha di recente pubblicato un nuovo video nel quale si vede il leader del sedicente Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi, ingrassato e invecchiato, che parla con tre interlocutori a volto coperto della "guerra contro i crociati" e delle recente battaglia di Baghuz, in Siria, tra le forze curde e i jihadisti dell'Isis. Inoltre fa un appello per intensificare gli attacchi in Mali e in Burkina Faso e contro "la Francia crociata e i suoi alleati".

Inoltre parla della "caduta dei tiranni in Sudan e Algeria", con riferimento a Omar al-Bashir, presidente sudanese destituito l'11 aprile dai militari, e a Abdelaziz Bouteflika, l'ex raid algerino che ha lasciato il potere il 2 aprile.

Nel video non c'è data, ma è evidente che deve essere stato registrato negli ultimi giorni, perché parla anche dei "fratelli in Sri Lanka" che "hanno scaldato i cuori dei musulmani" mietendo centinaia di vittime "tra i crociati".