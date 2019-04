Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Di redazione Blogo.it martedì 30 aprile 2019

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, oggi dovrebbe presentare le liste per le elezioni europee

Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano - Il leader di Forza Italia, secondo quanto riferisce Corriere.it, questa mattina è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale dove era stato operato al cuore nel giugno del 2016. Alle 14, Berlusconi ha in programma presso Villa Gernetto la conferenza stampa di presentazione delle liste per le elezioni europee. Di recente il leader di FI si era sottoposto a controlli di routine che avevano dato esiti positivi. Il suo entourage conferma che la conferenza stampa in programma alle 14 si terrà regolarmente:

"Il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta - fanno sapere - Ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee".

Meno di due ore fa, sul profilo Twitter ufficiale di Berlusconi era apparso un messaggio elettorale.