Nazareno bis? Il M5S accusa: "Ecco il PD che si rinnova con Forza Italia"

Di redazione Blogo.it martedì 30 aprile 2019

"Il rinnovamento di Nicola Zingaretti era solo un bluff".

Un post pubblicato oggi sul Blog delle Stelle è diventato virale in poco tempo sia su Facebook sia su Twitter, dove la frase "Ecco il Pd" è entrata tra i trend topic di giornata. Il post, infatti, si intitola "Ecco il Pd che si 'rinnova' con Forza Italia: a voi il Nazareno bis!".

Il post prende spunto da una intervista di Giancarlo Miccichè, "uomo di Silvio Berlusconi in Sicilia", rilasciata al Corriere della Sera, nella quale dice:

"Il Laboratorio è aperto da tempo. C’è una parte del Pd con cui ragioniamo. Da tempo"

Il M5S punta subito il dito:

"Miccichè rievoca chiaramente un nuovo patto del Nazareno. Un ritorno alle origini tra Forza Italia e l’alleato Pd. Il ritorno a quel famoso accordo tra Berlusconi e Renzi che bloccò il nostro Paese, mentre loro si spartivano poltrone e portavano avanti interessi personali"

E aggiunge che queste dichiarazioni non sono affatto sorprendenti, poi attacca direttamente Nicola Zingaretti:

"Abbiamo capito da subito che il 'rinnovamento' di Nicola Zingaretti, nuovo segretario Pd, era solo un bluff. C’è poco da fare: cambia l’attore protagonista ma la regia nel Partito democratico rimane sempre la stessa. E del resto i primi atti del Pd di Zingaretti sono stati abbastanza chiari (e imbarazzanti): legge per aumentare gli stipendi dei parlamentari e legge per reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti. E poi lo scandalo della sanità in Umbria con esponenti del Pd coinvolti, ma anche il no al salario minimo e l’opposizione alla legge che taglia il numero dei parlamentari. C’è poco da fare: il Pd rimane quel partito che mette al primo posto le “poltrone”, dimenticandosi come sempre di tutelare gli interessi dei cittadini"

Ieri il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio aveva risposto inorridito al ramoscello di ulivo presentatogli da Graziano Delrio circa un avvicinamento per parlare di salario minimo e conflitto di interessi. Il vicepremier penstastellato ha scritto:

"È curioso che proprio oggi il Pd si svegli dopo che ha avuto 20 anni per concretizzare queste due proposte. Ed è ancora più curioso che sul taglio degli stipendi dei parlamentari, un’altra proposta del MoVimento, se ne stia in silenzio. Anzi, questo nuovo pseudo-Pd ha fatto persino il contrario, proponendo una legge per alzarli gli stipendi dei parlamentari, che è ridicolo! Quindi no, grazie! Avete avuto il vostro tempo. Il nostro appello invece è agli amici della Lega con cui condividiamo un contratto di governo. Ci auguriamo di ricevere presto una risposta. Dobbiamo portare avanti il cambiamento e dobbiamo farlo veramente!"

Stamattina Di Maio è tornato a punzecchiare il PD: