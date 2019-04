Caso Regeni: al dibattito alla Camera presenti solo 19 deputati

Di redazione Blogo.it martedì 30 aprile 2019

17 deputati tra i banchi, un rappresentate del governo e la vicepresidente della Camera Carfagna a presiedere la seduta.

La Camera dei Deputati ieri aveva all'ordine del giorno il dibattito sull'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto in circostanze ancora tutte da chiarire nel 2016. Ebbene, nonostante in tanti siano sempre pronti a chiedere "giustizia per Regeni", ieri in aula erano presenti soltanto 19 deputati.

Dal punto di vista pratico non cambia nulla, perché il sì all'istituzione della commissione sarebbe arrivato comunque, ma dal punto di vista della coerenza i deputati eletti dagli italiani hanno dimostrato ancora una volta che appena possono svignarsela dall'aula lo fanno eccome. E così su 630 bocche che sfamiamo profumatamente ogni giorno a suon di centinaia di migliaia di euro all'anno, solo in 19 si sono presentati a discutere di un argomento che da tre anni tiene banco complicando i rapporti tra Italia ed Egitto.

Il deputato del PD Filippo Sensi ha pubblicato le foto dell'aula deserta, che fanno particolarmente impressione considerato che si stava parlando di un caso a cui l'Italia dice di tenere tanto.

In aula di @Montecitorio si discute della commissione di inchiesta sulla morte di Giulio #Regeni pic.twitter.com/O0cgDB5nD5 — nomfup (@nomfup) 29 aprile 2019

I 19 presenti erano:

Partito Democratico: Enrico Borghi, Massimo Ungaro, Andrea Rossi, Andrea Giorgis, Barbara Pollastrini, Stefano Ceccanti, Piero Fassino e Filippo Sensi;

Movimento Cinque Stelle: Sabrina De Carlo, Marta Grande, Luca Sut e Virginia Villani;

Liberi e Uguali: Laura Boldrini e Federico Fornaro;

Lega: Marco Formentini e Manfredi Potenti;

Forza Italia: Felice Maurizio D’Ettore;

Più, unico rappresentante del governo Conte, il Sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano del M5S, e Mara Carfagna di Forza Italia a presiedere la seduta nelle vesti di vicepresidente della Camera, poiché Roberto Fico era assente.