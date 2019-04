Conte: "La riforma fiscale va fatta, ma non è il momento di parlarne"

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi è stato a Tunisi per un incontro intergovernativo, accompagnato dai suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Dopo la conferenza stampa congiunta con il Premier tunisino Youssef Chahed non ha potuto dribblare le domande dei giornalisti italiani sull'economia italiana, visto che oggi i dati Istat sul Pil sono apparsi molto più positivi dell'ultima stima. Conte ha commentato:

"L'Italia torna a crescere, il dato Istat sul Pil ci conforta molto su bontà della manovra e misure adottate, tenendo conto del contesto internazionale difficile e con le ultime misure ancora non in vigore. Ci auguriamo nel secondo semestre l'economia possa crescere in maniera sostenuta"