Venezuela, i blindati dell'esercito travolgono la folla - VIDEO

Di redazione Blogo.it martedì 30 aprile 2019

Le immagini che documentano il modo in cui l'Esercito di Maduro sta soffocando le proteste in seguito al tentato golpe in Venezuela: i blindati travolgono i manifestanti.

Da qualche ora è in corso a Caracas un tentativo di golpe messo in atto dal capo dell'Assemblea nazionale venezuelana Juan Guaidó, da molti Paesi già riconosciuto come presidente ad interim, ma l'Esercito si è dimostrato in gran parte fedele a Nicolás Maduro e sta usando la forza per sopprimere questo colpo di stato, non soltanto contro i militari che si sono schierati dalla parte di Guaidó, ma anche contro i cittadini che sono scesi in strada.

Guaidó aveva invitato i cittadini che lo stanno sostenendo a scendere pacificamente in strada, ma la situazione è ben presto degenerata coi sostenitori di Maduro che sono scesi in piazza a loro volte e l'esercito che ha dispiegato i mezzi blindati per disperdere la folla e soffocare il più velocemente possibile le rivolte.

La zona più calda di Caracas è quella che circonda la base aerea La Carlota, dove almeno un mezzo blindato dei militari ha travolto i manifestanti che stavano tentando di bloccarne il passaggio. Almeno una persona, come documentano le immagini diffuse dai testimoni oculari, è rimasta a terra dopo esser stata colpita dal mezzo.

Non è chiaro, al momento, quale sia il bilancio delle persone rimaste ferite negli scontri né se ci siano stati dei decessi.