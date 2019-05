Venezuela, Guaidò: "Anche oggi in piazza". Maduro: "Golpe sconfitto" (VIDEO)

Di Renato Marino mercoledì 1 maggio 2019

Venezuela, le tappe del fallito golpe per rovesciare il regime di Maduro. Guaidò richiama la popolazione in piazza: il dittatore stava scappando

Situazione sempre incandescente in Venezuela, dopo il fallimento del dilettantesco tentativo di golpe contro il regime di Maduro andato in scena ieri. Fonti locali hanno riferito di blindati del regime madurista che hanno travolto la folla scesa in strada a Caracas e in altre città venezuelane.

Un giovane di 24 anni è morto durante le proteste nello Stato venezuelano di Aragua secondo l'Ong Provea, che non ha specificato però le cause della morte. I feriti sono in tutto 95, la maggior parte a Chacao, nello stato di Miranda, uno dei comuni che forma il distretto metropolitano di Caracas.

Le proteste anti Maduro secondo la stessa Ong si sono estese in 28 Stati del Venezuela. L’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, che può contare sul sostegno degli Stati Uniti, del Brasile (che ha chiesto agli USA l’intervento militare) e di gran parte dei paesi occidentali, ha nuovamente invitato i venezuelani a scendere oggi in piazza nell'ambito della "fase definitiva dell'Operazione libertà".

Secondo Guaidò "abbiamo dimostrato che ci sono soldati disposti a difendere la Costituzione". In un video postato YouTube Guaidò ha detto che "Maduro era pronto a scappare" parlando di informazioni certe in suo possesso: "L'usurpatore aveva tutto pronto per andarsene...sono state forze straniere che lo hanno obbligato a restare. Oggi non ha fatto altro che nascondersi".

A quali forze straniere si riferisce Guaidò? È noto che Maduro può contare sul sostegno oltre che del vicino di casa cubano, di Russia e Cina. "Abbiamo cominciato ieri e oggi torneremo di nuovo in forma sostenuta nelle strade fino a mettere fine all’usurpazione" ha concluso il suo appello Guaidò.

Anche Maduro nella notte si è fatto sentire, ringraziando i militari: "Voglio felicitare voi Forze armate per l'atteggiamento fermo, leale, valoroso e di enorme saggezza con cui avete condotto la soluzione e la sconfitta del piccolo gruppo che pretendeva di riempire il Paese di violenza con una scaramuccia golpista".