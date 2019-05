Berlusconi sta bene: "Grazie a tutti per lʼaffetto. In forma per queste elezioni!"

Di redazione Blogo.it mercoledì 1 maggio 2019

Berlusconi dopo l'intervento in laparoscopia per occluso intestinale al San Raffaele di Milano sarà dimesso nei prossimi giorni.

Silvio Berlusconi sta bene. Ricoverato ieri mattina al San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia è stato sottoposto a un intervento in laparoscopia dopo la diagnosi di occlusione intestinale, causata da un intervento di colicistemia che risale a 40 anni fa.

L'operazione è riuscita in maniera risolutiva fa sapere lo staff medico che si è preso cura di Berlusconi. L’ex premier, che sarà dimesso nei prossimi giorni, ieri pomeriggio non ha potuto prendere parte a Villa Germetto alla presentazione dei candidati di Forza Italia per le elezione europee.

I medici non lo hanno ritenuto opportuno "nonostante lui abbia insistito" ha spiegato poi il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani. Berlusconi già ieri pomeriggio ha voluto ringraziare sui social per i tanti messaggi di solidarietà e vicinanza ricevuti: "Grazie a tutti per l'affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!".

Grazie a tutti per l'affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!@forza_italia #ForzaItalia — Silvio Berlusconi (@berlusconi) April 30, 2019

Il medico personale di Berlusconi, dottor Alberto Zangrillo ha detto a NewsMediaset che giudica le condizioni dell’ex presidente del Consiglio “ottimali", che i "parametri sono stabili" e che quindi "non potevamo auspicare nulla di meglio". Secondo Zangrillo verso la fine della settimana o a inizio della prossima Berlusconi potrà essere dimesso.