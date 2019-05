Zingaretti: "E' il governo delle chiacchiere, Salvini e Di Maio come il gatto e la volpe"

Di redazione Blogo.it mercoledì 1 maggio 2019

Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha approfittato del Primo Maggio per attaccare la maggioranza di governo: siluri a Di Maio e Salvini

Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha presenziato alla manifestazione del Primo Maggio. Da piazza San Giovanni, il presidente della provincia di Roma è tornato ad attaccare la maggioranza di governo. "Di Maio parla tanto e non fa niente - accusa - . Un governo come il loro che ha il 60% dei voti tra Camera e Senato, dovrebbe chiacchierare meno, non litigare e produrre dei fatti per l'Italia. Invece il bilancio è: tante chiacchiere, troppo litigi e il gioco delle parti".

Negli ultimi giorni i due vicepremier si sono beccati a distanza per varie tematiche, dal caso Siri alla Raggi, senza dimenticare la possibile reintroduzione delle province. "Mi ricordano il Gatto e la Volpe - insiste Zingaretti - che portavano Pinocchio nel Paese dei Balocchi. Questa storia deve finire. Di Gatto e Volpe ci piacciono quelli di Collodi, chi governa il Paese deve essere più serio".