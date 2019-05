Giorgia Meloni: "Questo governo sul tema lavoro sta sbagliando tutto" | Video

Giorgia Meloni ieri ha partecipato a un evento organizzato dal suo partito, Fratelli d'Italia, a Jesolo, intitolato "Sconcerto del Primo Maggio" e ha commentato le politiche del lavoro del governo Conte:

"Questo governo secondo me sul tema del lavoro sta sbagliando tutto, dal decreto dignità fino a tutti gli strumenti di vessazione delle piccole e medie imprese, delle partite Iva, dei lavoratori autonomi che abbiamo visto. Questo non è un governo che sta creando lavoro, è un governo che sta togliendo lavoro"

Per quanto riguarda l'evento di Jesolo, rivolto soprattutto ai lavoratori autonomi, Meloni lo aveva presentato scagliandosi contro i sindacati:

"I sindacati difendono gli iscritti, non i disoccupati, le partite Iva. E fra l’altro i sindacalisti sono tra le categorie che vantano ancora molti privilegi, quindi dovrebbero anche dare il buon esempio. Abbiamo voluto fare un evento per chi è sottopagato e senza tutele. Per chi non ha ferie, malattia e i diritti che spettano a chi lavora. Vogliamo accendere i riflettori su di loro, su milioni di persone che si finge di non vedere e che sono le più esposte alla crisi"