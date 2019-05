Europee, Di Maio presenta il programma M5S: "Stop all'austerity"

Di redazione Blogo.it giovedì 2 maggio 2019

Luigi Di Maio ha presentato a Roma il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee del 26 maggio 2019. Ecco i dieci punti con cui M5S vuole cambiare l'Europa.

Giornata di preparazione in vista delle elezioni europee del 26 maggio prossimo per i due vicepremier italiani. Matteo Salvini si è recato a Budapest per incontrare il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán, mentre Luigi Di Maio è rimasto in Italia e, dall'hotel Villa Maria Regina di Roma, ha presentato il programma del Movimento 5 Stelle, al grido di Continuare X Cambiare.

Dieci i punti del programma, lo stesso votato pochi giorni fa dai sostenitori di M5S tramite la piattaforma Rousseau, che vede tra i cavalli di battaglia il salario minimo che Luigi Di Maio vorrebbe introdurre non soltanto in Italia, ma in tutta Europa. Un salario minimo europeo che sembra di impossibile realizzazione. Eppure Di Maio lo ha voluto mettere nel primo punto del programma, spiegando che "serve una direttiva quadro dell’UE per i salari dignitosi che fissi minimi salariali a livello nazionale, nel dovuto rispetto delle prassi di ciascuno Stato membro":

Il 9,6% dei lavoratori europei ha un salario inferiore ai minimi contrattuali, in Italia questa percentuale sale al 12%. Bisogna intervenire soprattutto per difendere i giovani che sono i più penalizzati.

Il secondo punto del programma è lo stop all'austerity attraverso investimenti per la crescita di tutti i Paesi UE e la piena occupazione. Tutti gli organismi europei, spiega il Movimento 5 Stelle, dovranno impegnarsi per raggiungere questo obiettivo e investire miliardi di euro a questo scopo.

M5S punta a misure per sostenere le famiglie più povere e combattere così la crisi demografica, ma anche a combattere l'evasione fiscale in Europa - "basta con i paradisi fiscali e la concorrenza sleale delle grandi multinazionali" - e far rientrate in Italia i cosiddetti cervelli in fuga: "Teniamo in Italia i nostri giovani e facciamo tornare chi è scappato".

Luigi Di Maio, nonostante i sondaggi dicano tutt'altro, si è detto convinto che il gruppo di cui fa parte il Movimento 5 Stelle "sarà determinante al Parlamento europeo":

Il gruppo in cui saremo in Europa noi non è né di destra né di sinistra, ma è dalla parte dei diritti. Il Ppe e il Pse non faranno il 51% e il gruppo parlamentare dove ci sarà il M5S sarà fondamentale, saremo l'ago della bilancia.

Insieme al Movimento 5 Stelle, lo ricordiamo, ci sono il partito populista ed euroscettico croato Zivi Zid (Barriera Umana), il polacco Kukiz'15, movimento politico nazionalista e populista di estrema destra, il movimento finlandese Liike Nyt basato sulla democrazia diretta e il greco Akkel, il Partito dell'agricoltura e dell'allevamento.

I 10 punti del programma M5S per le europee 2019