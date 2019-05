Salvini in Ungheria visita il muro anti-migranti: "Ecco come si proteggono i confini"

Di redazione Blogo.it giovedì 2 maggio 2019

Il vicepremier Matteo Salvini è volato in Ungheria per incontrare il primo ministro Victor Orban e vedere da vicino la barriera di separazione al confine con la Serbia per bloccare l'accesso ai migranti.

L'ammirazione del vicepremier italiano Matteo Salvini per il primo ministro ungherese Viktor Orban è cosa nota e oggi, per rafforzare ancora di più quell'amicizia in vista delle prossime elezioni europee, il leader della Lega si è recato in Ungheria per incontrare Orban e "vedere con i miei occhi con quanta efficacia il suo governo contrasti l'immigrazione clandestina".

Il sistema a cui Matteo Salvini si riferisce non è dissimile da quello che il Presidente USA vuole realizzare al confine col Messico: una vera e propria barriera lungo il confine con la Serbia, una recinzione metallica con tanto di filo spinato lunga ben 175 chilometri e alta circa 3,5 metri, oggetto di numerose polemiche sollevate dall'Unione Europea e dalle ong che lavorano proprio coi flussi migratori.

Per Salvini quella barriera metallica è una misura da ammirare e oggi, poche ore dopo il suo arrivo a Budapest, è salito in elicottero ed ha raggiunto Orban nella cittadina di Roeszke, al confine con la Serbia, per ammirare da vicino quel muro di metallo che blocca l'accesso ai migranti in Ucraina.

Il tutto, in piena campagna elettorale, è stato documentato dal team di Salvini via Facebook, tra i soliti slogan che il leader della Lega ripete ossessivamente ad ogni sua uscita pubblica:

Ora in elicottero a Budapest per vedere dal vivo il sistema di protezione dei confini adottato dal governo ungherese per contrastare l'immigrazione clandestina.

In Italia e in Europa si entra solo se si ha il permesso!

Ora al confine tra Ungheria e Serbia. Felice di incontrare di nuovo il premier Viktor Orbán e vedere con i miei occhi con quanta efficacia il suo governo contrasti l'immigrazione clandestina. 🇮🇹🇭🇺 Posted by Matteo Salvini on Thursday, May 2, 2019