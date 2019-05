Salvini replica a Di Maio: "Province? Non ho tempo per le polemiche"

Di redazione Blogo.it giovedì 2 maggio 2019

Matteo Salvini replica a distanza all’altro vicepremier Luigi Di Maio, che lo aveva punzecchiato sulla sua proposta di reintroduzione delle province

Matteo Salvini dribbla a distanza le parole di Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno è oggi impegnato in una visita di Stato in Ungheria, ma rispondendo ai giornalisti non ha voluto replicare all’altro vicepremier. "Mi sto occupando di sicurezza, non ho tempo di rispondere alle polemiche", ha dichiarato Matteo Salvini. In queste ore il ministro del Lavoro è tornato su due terreni di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, ovvero il caso Siri e la reintroduzione delle Province elettive paventata dal Carroccio. "Con il M5s le Province si aboliscono, non si ricostituiscono", aveva annunciato in mattinata Di Maio.

Salvini: "Italia e Ungheria, posizioni condivise sui migranti"

Salvini, nel corso del punto stampa congiunto con Orbàn ha aggiunto che Italia e Ungheria hanno diversi obiettivi in comune tra cui quello di “rivedere tutti gli accordi commerciali e finanziari con i paesi extraeuropei che non agevolano i rimpatri dei loro connazionali”. Quanto alla gestione dei flussi di migranti, il ministro dell’Interno ha confermato l’ammirazione da parte dell’esecutivo italiano nei confronti della politica ungherese.