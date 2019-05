Giorgia Meloni e le "zucchine di mare": la gaffe diventa virale

Di Renato Marino venerdì 3 maggio 2019

Giorgia Meloni attacca Macron ma scivola sulle zucchine di mare. La gaffe in diretta Facebook della leader di Fratelli d’Italia (video)

Ma Giorgia Meloni dove la fa la spesa? Dove trova le "zucchine di mare"? La domanda sorge spontanea dopo la diretta Facebook della leader di Fratelli d’Italia che in occasione della campagna elettorale per le Europee del 26 maggio vuole difendere anche gli interessi dei nostri pescatori.

"Abbiamo un'Europa dove devo farmi dire da Macron quale deve essere il diametro delle zucchine che i miei pescatori possono pescare nei mari italiani". La Meloni si sta facendo portavoce degli interessi dei produttori agricoli e dei lavoratori del settore ittico italiano, ma parlando di zucchine di mare non è chiaro a cosa volesse riferirsi.

Forse ai cetrioli di mare, che però dalle nostre parti di solito non vengono pescati, come ricorda Tgcom24, o forse alle vongole che in effetti secondo le regole Ue non possono essere messe sul mercato se sono troppo piccole (devono essere di almeno 25mm di diametro) a pena di multe salatissime, fino a 4mila euro.

Fatto sta che i social si sono scatenati con foto e post ironici. La gaffe è al minuto 8:57 del video in alto che in realtà è del 30 aprile scorso, anche se solo ora è diventato virale.