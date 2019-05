Di Maio: "Lega pianifica crisi di governo per non mollare loro indagato per corruzione"

Di redazione Blogo.it sabato 4 maggio 2019

caso Siri, Di Maio su Facebook: "la Lega vuole staccare la spina al governo dopo le Europee. E tutto questo per cosa per una poltrona"

Il vicepremier Luigi Di Maio torna sul caso Siri dopo che il Carroccio ha fatto sapere che nonostante la richiesta di dimissioni arrivata dal presidente del Consiglio, il sottosegretario leghista indagato per corruzione non intende dimettersi.

"Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione(che ha il diritto di difendersi ma lontano dall’esecutivo)?" scrive Di Maio in un post su Facebook per poi aggiungere: "Qui si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e rimettersi a lavorare. Il M5S vuole che il governo vada avanti per altri 4 anni, rispettando i punti di un contratto che può cambiare davvero il Paese. Si chiama responsabilità. Quando ci prendiamo un impegno lo portiamo avanti. Quando diamo la parola, è quella!"