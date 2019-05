Maria Elena Boschi: "Su abolizione Cnel il M5S ci copia. Chiedano scusa"

La deputata del PD attacca anche Salvini sulla questione sicurezza.

Maria Elena Boschi, ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni e oggi deputata del PD, ieri, via Twitter, ha attaccato le due forze di governo su due questioni diverse: il MoVimento 5 Stelle sulla riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Matteo Salvini sul problema sicurezza dopo i fatti di Napoli dove una bimba è rimasta gravemente ferita in una sparatoria.

Per quanto riguarda il CNEL, Boschi scrive:

"Il M5S annuncia una nuova riforma costituzionale per abolire un ente inutile: il Cnel. Eppure sono gli stessi che hanno gridato al colpo di Stato quando lo abbiamo proposto noi. Prima ti offendono, poi ti copiano. Chissà se un giorno chiederanno anche scusa"

Proprio ieri, infatti, il ministro per il Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro (che ricopre lo stesso ruolo che aveva Boschi), ha annunciato:

"La proposta di legge per l'abolizione del Cnel mercoledì arriverà in Senato. Un altro impegno del contratto di Governo che manteniamo, nell'ottica di restituire piena efficienza alle istituzioni. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro si è rivelato un ente inadeguato agli scopi per cui era stato concepito, ed è ormai superato della dinamiche istituzionali che garantiscono la rappresentanza delle forze sociali"

Quando Boschi era al posto di Fraccaro, infatti, propose una riforma costituzionale che, tra i vari cambiamenti, prevedeva anche l'abolizione del CNEL, ma fu bocciata dal referendum del 2016, quello che portò alle dimissioni di Renzi.

