Papa Francesco è in Bulgaria: "Le fedi respingano violenze e strumentalizzazioni"

Papa Francesco è arrivato questa mattina a Sofia, la capitale della Bulgaria, dove è stato accolto dal Primo Ministro Boyko Borisov e con lui ha subito avuto un colloquio privato in una sala dell'aeroporto, poi è andato al Palazzo Presidenziale per incontrare il Presidente della Repubblica bulgara Ruben Radev e le altre Autorità.

Ai giornalisti che lo hanno seguito in Bulgaria e lo seguiranno anche in Macedonia del Nord, Papa Francesco ha detto:

"Grazie tante per la compagnia e per il vostro lavoro. Sarà un viaggio breve, appena tre giorni, ma gli organizzatori l'hanno fatto molto fitto. Approfittiamo di questo. Grazie per il vostro lavoro e la vostra compagnia"