Sea Watch: multe di 2mila euro per i parlamentari che erano saliti sulla nave

Di redazione Blogo.it domenica 5 maggio 2019

Ammenda per Riccardo Magi di + Europa, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia.

I parlamentari Riccardo Magi di + Europa, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia hanno rimediato un'ammenda di 2mila euro a testa e come loro anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia, la rappresentante di Sea Watch Giorgia Linardi e quella di Mediterranea Alessandra Sciurba hanno ottenuto la stessa punizione.

Il motivo è che lo scorso 27 gennaio sono saliti a bordo della nave Sea Watch prima che fosse fatta libera pratica e che fosse salito a bordo il medico, come prevede la legge per le navi che arrivano da Paesi extraeuropei.

Ricordiamo che per quella stessa vicenda, ossia la nave bloccata dal ministro Matteo Salvini per nove giorni davanti al porto di Siracusa, con a bordo 47 migranti, i deputati del PD Maurizio Martina e Matteo Orfini, allora segretario reggente e presidente dei Dem, sono stati identificati e denunciati per non aver rispettato il blocco delle acqua torno alla nave, anche se avevano avuto il nullaosta della Prefettura.

E sempre per quella vicenda il ministro Salvini è indagato per sequestro di persona. La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione, proprio come per il caso Diciotti, ma il tribunale dei ministri non si è ancora espresso (per la Diciotti chiese l'autorizzazione a procedere al rinvio a giudizio, poi negato dal Senato).

Prontamente sono arrivate le reazioni dei diretti interessati. Riccardo Magi ha commentato:

"Una contestazione infondata e pretestuosa perché la nave non aveva fatto scalo in paesi extraeuropei perché siamo saliti per esercitare una prerogativa parlamentare e prima di sbarcare ci è stata fatta una visita medica seppure sommaria. Al ben più grave abuso commesso trattenendo in modo arbitrario e illegittimo le 47 persone che erano a bordo della Sea Watch e il suo equipaggio se ne aggiunge uno ulteriore piccolo e gratuito al quale intendo oppormi ricorrendo in ogni sede e sperando che il ricorso diventi l'occasione per accertare per via giudiziaria se vi siano state omissioni e irregolarità da parte delle autorità. Tutto ciò mentre Salvini continua a dire di essere pronto a farsi processare ma si protegge con l'ombrello politico da accuse per gravi reati penali"

E Fratoianni ha sottolineato l'ottusità della burocrazia e ha detto:

"Un ministro è sotto inchiesta per aver sequestrato una nave e le persone che c'erano a bordo, contravvenendo alle leggi italiane e alle norme internazionali. E cosa fa la Capitaneria del porto di Siracusa? Manda una multa a quei deputati che sono saliti a bordo, esercitando semplicemente le prerogative parlamentari. È un altro grottesco capitolo di una storia umiliante per la nostra Guardia Costiera, costretta da un potere politico a decisioni e a scelte in mare e sulla terraferma sempre più ridicole"

Fratoianni si è poi rivolto al Presidente della Camera Roberto Fico: