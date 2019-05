Berlusconi: "Dopo le europee serve nuovo governo di Centrodestra"

Di Renato Marino martedì 7 maggio 2019

Berlusconi: dopo le elezioni questo governo capace solo di far male al Paese se ne dovrà andare a casa per formare un esecutivo di centrodestra.

Silvio Berlusconi, appena dimesso dall’ospedale a seguito di un intervento per occlusione intestinale, ha già ripreso la campagna elettorale. Il leader di Forza Italia prova a tirare la volata finale per gli azzurri quando mancano meno di 20 giorni al voto.

Dopo le elezioni questo governo "capace solo di litigare e di far male al Paese se ne dovrà andare a casa" per poi formare un esecutivo di centrodestra, anche senza passare dalle urne. Sarebbe questa l’idea dell’ex presidente del Consiglio che aggiunge: "Serve un programma come il nostro: meno tasse, defiscalizzazione e decontribuzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, una vera flat tax per tutti, l'aiuto a chi ha bisogno e più sicurezza".