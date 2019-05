Venezuela, l'ambasciata italiana ha accolto una deputata oppositrice di Maduro

Di redazione Blogo.it mercoledì 8 maggio 2019

Mariela Magallanes è sposata con un cittadino italiano.

Mariela Magallanes è tra i sette deputati dell'Assemblea Nazionale venezuelana, quella il cui Presidente è Juan Guaidó, cui Nicolas Maduro, che controlla invece l'Assemblea nazionale costituente, ha revocato l'immunità parlamentare perché ritiene che abbiano appoggiato il tentativo di colpo di Stato guidato proprio da Guaidó lo scorso 30 aprile. Magallanes è sposata con un cittadino italiano e per lei è in corso il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il ministero degli Esteri italiano ha spiegato che alla deputata sarà garantita ogni possibile tutela e ospitalità in piena conformità alla convenzioni diplomatiche. Inoltre, il titolare della Farnesina, il ministro Enzo Moavero Milanesi, ha commentato la decisione di Maduro e ha espresso una "ferma condanna" verso i provvedimenti presi contro i sette parlamentari, che sono, oltre Magallanes, Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis German Florido, José Simon Calzadilla Peraza, Amerigo De Grazia e Richard José Blanco Delgado. Il ministro italiano ha detto: