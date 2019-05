Casal Bruciato, Di Maio: "Non ce l'ho con la Raggi"

Luigi Di Maio smentisce di essere "arrabbiato" con Virginia Raggi per la vicenda di Casal Bruciato, poi sfida Salvini sull'immobile occupato da Casapound

Luigi Di Maio smentisce di essere irritato per quanto accaduto ieri a Casal Bruciato. Secondo indiscrezioni circolati nella giornata di ieri, il vicepremier avrebbe espresso solidarietà nei confronti dei contestatori del sindaco di Roma. “Prima gli italiani”, le parole attribuite a Di Maio e che suonano tanto come uno slogan salviniano, ma il diretto interessato smentisce seccamente.

"Mi si attribuiscono parole del genere che 'sono irritato e arrabbiato': nulla di tutto questo - dice il ministro del Lavoro in merito alla visita della Raggi alla famiglia rom che ha ottenuto un alloggio popolare - . Io credo che quando si minaccia di stupro una donna o si costringe un bambino a stare chiuso in casa e li si minaccia solo perché hanno ottenuto un alloggio per legge, è giusto dare la massima solidarietà".

Intervenuto telefonicamente a Radio Uno, il vicepremier è attualmente impegnato nel tour elettorale in vista delle elezioni europee.

"È giusto dare la massima solidarietà a una donna che viene minacciata di stupro da Casapound o da fascisti. Quelli che protestano li divido in due categorie: ci sono i cittadini tesi e arrabbiati ed è una cosa, poi ci sono i presidi di neofascisti e di Casapound che vanno lì e soffiano sul fuoco dicendo che quella casa non doveva essere assegnata".

Accodandosi alle parole di Matteo Salvini di questi giorni, però, Di Maio vuole evitare di alimentare la diatriba tra fascisti e antifascisti, che impazza nuovamente in questi giorni.

"Non si deve alimentare questo dibattito tra fascismo e antifascismo: non bisogna schierarsi da una parte o dall'altra ma restare sulle cose concrete, per me bisogna cercare di trovare le soluzioni per tanti italiani che non hanno la casa. Noi - insiste - stiamo cercando di abbassare tensione sociale con reddito cittadinanza".