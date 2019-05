Renzi: "I Cinque Stelle sono così: prima ti insultano, poi ti copiano (male!)"

Di redazione Blogo.it giovedì 9 maggio 2019

L'ex Premier torna ancora una volta sul referendum del 2016.

A Matteo Renzi il referendum del 2016 che, di fatto, ha segnato la sua caduta proprio non va giù e a distanza di due anni e mezzo coglie ancora una volta l'occasione per tornare sull'argomento. Il pretesto è la proposta di legge costituzionale per l'abolizione del CNEL, un'idea che era anche nella sua riforma e che ora porta invece la firma del MoVimento 5 Stelle.

Renzi, dunque, attacca i pentastellati, trascurando il fatto che la sua proposta di riforma costituzionale includeva altri radicali cambiamenti. L'ex Premier ha scritto:

"In Senato è arrivata la richiesta di discutere la legge costituzionale proposta dai Cinque Stelle per l’abolizione del CNEL. Sì, proprio del CNEL. I Cinque Stelle sono così: prima ti insultano, poi ti copiano (male!)"

E poi continua quello che è un vero e proprio sfogo: