Salone Libro, smantellato stand Altaforte - Polacchi: "E' attacco a Salvini"

giovedì 9 maggio 2019

Rimosso al Salone del Libro di Torino lo stand di Altaforte, l’editore Francesco Polacchi parla di attacco al ministro Matteo Salvini

Torino - Smantellato lo stand di Altaforte al Salone del Libro. La casa editrice vicina a Casapound, dunque, è stata costretta lasciare polemicamente la rassegna in seguito all’indagine per apologia del fascismo che vede al centro suo fondatore ed editore Francesco Polacchi. Soddisfazione da parte della sindaca di Torino, Chiara Appendino, che sottolinea come si sia trattato di "una scelta a protezione e tutela del Salone, della nostra città e del nostro Paese" e che "non è stata una rivalsa nei confronti di Salvini". Sulla vicenda aveva detto la sua stamane anche Luigi Di Maio, intervenuto telefonicamente a Radio Uno:

"La casa editrice è andato lì (al Salone del Libro di Torino, ndr) a dire che l'antifascismo è il male assoluto. Restiamo nelle cose concrete, per carità, ma una cosa concreta è che la nostra Costituzione nasce su valori contro il fascismo, antifascisti, quindi quella è una provocazione per vendere più libri, ma non possiamo far passare queste provocazioni così".

Polacchi: "Attacco a Salvini, andremo per vie legali"

Durissima la reazione di Francesco Polacchi, editore di Altaforte. Secondo il fondatore della casa editrice vicina a Casapound, ci sarebbe di mezzo il libro dedicato al vicepremier Matteo Salvini.