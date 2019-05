Papa Francesco a rom e sinti: "Soffro per voi. Delinquente è solo chi crea la vendetta"

Di redazione Blogo.it giovedì 9 maggio 2019

Il Pontefice ha incontrato 500 rom e sinti.

Papa Francesco oggi in Vaticano ha tenuto un incontro di preghiera con 500 rom e sinti e ha rivolto loro un discorso a braccio:

"Prego per voi, vi sono vicino, e quando leggo sul giornale una cosa brutta, vi dico la verità, soffro. Oggi ho letto una cosa brutta sul giornale: questa non è civiltà, l'amore è la civiltà"

E ha spiegato chi sono i veri cittadini di "seconda classe":

"È vero, ci sono cittadini di seconda classe, ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri. Invece la vera strada è quella della fratellanza, con la porta aperta. E tutti dobbiamo collaborare"

Il Pontefice ha poi fatto un appello a lasciarsi indietro il rancore:

"Il rancore ammala tutto, ammala la famiglia. Ti porta alla vendetta, ma la vendetta io credo che non l'avete inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta, voi mi capite bene. Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere l'omertà: questo è un gruppo di gente delinquente, non gente che vuole lavorare"

Bergoglio ha anche fatto riferimento ad alcune testimonianze che ha ascoltato e che gli hanno particolarmente toccato il cuore, come quelle di un prete rom e di tre mamme:

"Dicevo a questa mamma che ha parlato che mi ha toccato il cuore quando mi ha detto che lei leggeva la speranza negli occhi dei figli, ne ha quattro mi diceva. La speranza può deludere se non è vera speranza, ma quando la speranza è concreta, come in questo caso, negli occhi di figli, mai delude"

E ha continuato, sul tema delle mamme (proprio nella settimana della Festa della Mamma) e della speranza: