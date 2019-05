La Lega rilancia il "Vinci Salvini", un concorso sui social per i fan

Di Stefano Capasso giovedì 9 maggio 2019

Video: Salvini lancia il concorso il "Vinci Salvini" mettendo in palio il suo tempo. I più "fortunati" potranno ricevere una telefonata oppure anche incontrarlo dal vivo

Matteo Salvini, in persona, ha rilanciato un'iniziativa social. Si tratta di un concorso a premi dal nome molto sobrio e nient'affatto da megalomane: il "Vinci Salvini". Questo contest è rivolto ai fan - usare il termine "elettori" sarebbe eccessivo - che sognano di incontrare il Ministro dell'Interno. In palio, infatti, non ci sono gettoni d'oro, mountain bike con il cambio shimano o batterie di pentole con il fondo in acciaio inox 18/10. In palio c'è lo stesso Salvini, al quale evidentemente il tempo non manca. I fortunati vincitori avranno la possibilità di ricevere una telefonata dal Ministro aspirante rock star o, addirittura, avranno l'opportunità di incontrarlo dal vivo e magari, chissà, anche toccarlo per potere avere la conferma che sì, è proprio tutto vero.

Cosa fare per vincere? L'ha spiegato lo stesso Salvini nel video (in alto al post) realizzato in stile televendita anni '80: "Più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei, più punti accumuli. Da quest'anno guadagni punti anche con i like su Instagram e con i ‘retweet' su Twitter. Cosa si vince? Soldi? Zero. Ogni giorno un post con la tua foto che diffonderemo ai 6 milioni di amici. Per i più fortunati una chiacchierata al telefono con me; pensa te che premio incredibile. Attenti però, non è sufficiente: con i vincitori delle classifiche settimanali ci incontriamo di persona".

Per partecipare al contest bisogna iscriversi sul sito "www.vincisalvini.it", regalando un po' di dati personali alla Lega. Un particolare trascurabile per chi è un vero fan.