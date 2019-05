Migranti, la nave Mare Jonio salva 30 persone: "Ci serve un porto sicuro"

Di redazione Blogo.it giovedì 9 maggio 2019

La nave Mare Jonio della ong Mediterranea ha tratto in salvo 30 persone al largo della Libia e ora è alla ricerca di un posto sicuro in cui attraccare.

La nave Mare Jonio della ong Mediterranea è alla ricerca di un porto sicuro in cui attraccare e far sbarcare i 30 migranti soccorsi in queste ultime ore a largo delle coste della Libia. A lanciare l'allarme è stata la stessa ong, che riferisce di avere a bordo anche una bambina di un anno e due donne incinte:

La Mare Jonio ha appena soccorso 30 persone da un gommone in avaria in acque internazionali, 40 miglia al largo della Libia. Abbiamo chiesto immediatamente un porto sicuro al centro di coordinamento italiano. [...] Le donne incinte sono 2. I minori, oltre la piccola di un anno, sono 4 non accompagnati, salvati dalla morte in mare e dalla guerra in Libia.

I 30 migranti soccorsi dalla Mare Jonio si aggiungono così ai 36 salvati oggi dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare, alla quale il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha già negato la possibilità di sbarcare in Italia. Anche la Mare Jonio, quindi, dovrà prepararsi ad interminabili giornate di stallo in attesa di capire dove poter attraccare.

Al momento lo staff della Mare Jonio non ha ancora annunciato il Paese verso il quale sta facendo rotta, ma è evidente che nelle prossime ore si allontanerà della Libia - scongiurando così il rischio che i migranti tratti in salvo vengano rimandati là dove sono partiti - e si dirigerà verso l'Europa e quindi l'Italia.