Migranti, Mare Jonio entra in acque italiane: è al largo di Lampedusa

Di Renato Marino venerdì 10 maggio 2019

La nave Mare Jonio è entrata in acque italiane dopo aver salvato 30 migranti a bordo di un gommone in avaria al largo della Libia.

La nave Mare Jonio è entrata in acque italiane dopo aver salvato ieri 30 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria al largo della Libia. La nave della Ong Mediterranea Saving Human è intervenuta a 40 miglia dalle coste libiche puntando poi verso Lampedusa e chiedendo di poter attraccare in un porto sicuro, dove far sbarcare "uomini, donne incinte e bambini".

Arrivata a 12 miglia a sud di Lampedusa la Mare Jonio è stata raggiunta da due motovedette della Guardia di finanza per un "controllo di polizia" ha fatto sapere la Ong già al centro di un braccio di ferro con il governo italiano nella precedente missione di salvataggio.