De Girolamo conduttrice Rai, Di Maio: "Spero sia una balla"

Nunzia De Girolamo dovrebbe essere la prossima conduttrice di Linea Verde su Rai 1, l’attacco via Facebook del sottosegretario Stefano Buffagni (M5S) e di Luigi Di Maio

Nunzia De Girolamo viaggia a vele spiegate verso una nuova carriera di conduttrice in televisione, ma il M5Snon ci sta. Ad esprimere la posizione critica nei confronti dell’ex parlamentare di centrodestra è il sottosegretario Stefano Buffagni. Ex parlamentare del Popolo delle Libertà, ministra durante la sua esperienza con Ncd, attualmente la De Girolamo è impegnata nella trasmissione televisiva Ballando con le stelle. Secondo quanto anticipato da Tvblog, l’ex ministra sarà con ogni probabilità la prossima conduttrice di Linea Verde Estate su Rai 1, ma la cosa non va giù ai pentastellati.

"In treno mi hanno mostrato questa notizia. Speriamo sia una balla - dichiara il sottosegretario Buffagni durante una diretta Facebook - . Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata berlusconiana, poi alfaniana, nonché moglie dell'attuale deputato del PD, Francesco Boccia?".

Il sottosegretario, insomma, bacchetta la Rai senza lesinare parole forti e parlando di "scelte che rasentano il ridicolo":

"Come facciamo a chiedere meritocrazia e competenza, come facciamo a dare fiducia ai giovani artisti, alle tante persone che lavorano all'interno della Rai e sono pronte con idee innovative a far fare un salto di qualità all'azienda".

Buffagni: "Si investa su meritocrazia e talento"

Insomma, cambiano le maggioranze, ma a quanto pare non cambia il vizio di chi è a capo della Rai di scegliere figure che portano dei cognomi importanti, indipendentemente da quelle che siano le competenze.

"Ho poco tempo per guardare la tv - conclude Buffagni - , ma sono straconvinto che nella televisione pubblica si debba premiare la meritocrazia, la competenza ed il talento! Si investa su quello... L'azienda è libera nella sua indipendenza auspicata di decidere. Noi possiamo, mi auguro, criticare chi fa questa programmazione perché poi i danni economici li paghiamo tutti...".

Di Maio: "Spero che De Girolamo sulla Rai sia una balla""

Anche Luigi Di Maio, con un post Facebook, ha commentato la notizia della De Girolamo nuova conduttrice in Rai: "Si può capire tutto, ma che Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e poi Ncd, ovvero Berlusconi e Alfano (non so se rendo l'idea), sia stata messa a condurre Linea Verde su Rai 1, no, non lo posso capire. Che c'entra una ex parlamentare con la televisione pubblica? Ma vi sembra normale? Mi auguro sia una balla, anche se finora non è arrivata alcuna smentita dall'azienda e questo mi preoccupa".



Il vicepremier pentastellato ha invocato spiegazioni: "Credo che qualcuno debba dare delle spiegazioni e subito. Non solo al Movimento 5 Stelle, ma ai cittadini. In Rai per decenni abbiamo avuto partiti che hanno piazzato chiunque, favorendo amici e amici degli amici. Il merito è sempre stata una variabile aleatoria. Non contava il curriculum, la preparazione, la professionalità, ma gli agganci. Adesso basta. Bisogna mettere un punto a questa storia ed è quello che abbiamo voluto fare una volta al governo. Però, evidentemente, qualcosa si è inceppato e non per quanto riguarda il Movimento".

E infine: "La Rai è dei cittadini, non della politica. Ci sono grandissimi giornalisti e conduttori che meritano di condurre Linea Verde. Scegliamo loro, non un’ex deputata amica di Berlusconi, Alfano e non solo...".