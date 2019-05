Guccini: "A Salvini piacciono le mie canzoni? Anche Dante è stato letto da cani e porci"

Qualche giorno fa, durante una delle tante ospitate tv a Matrix, Matteo Salvini ha confessato che tra i suoi musicisti preferiti c'è Francesco Guccini. Ebbene il cantautore modenese, durante una conferenza stampa per una iniziativa a Palermo dedicatagli dal Conservatorio musicale Scarlatti, ha commentato l'uscita del vicepremier leghista e ha detto:

"Se le mie canzoni piacciono a Matteo Salvini, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, anche Dante è stato letto da cani e porci"

Poi Guccini ha parlato anche dell'attuale situazione politica del Paese e ha detto:

"Nonostante il razzismo che fasce della popolazione manifestano, visto che i politici, per fini elettorali, percorrono il solco tracciato dalla gente, non credo che in Italia sia tornato il fascismo, però si sente l’aria"